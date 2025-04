Gold auf Allzeithoch bei 3.329 $/oz

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 3.305 auf 3.342 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong etwas nach und notiert aktuell bei 3.329 $/oz um 43 $/oz über dem Vortagesniveau auf einem neuen Allzeithoch. Die Goldminenaktien entwickeln sich freundlich.

Lettland steigt aus Antipersonenminen-Abkommen aus. Das Abkommen wurde von 160 Staaten unterzeichnet, darunter von der Ukraine und von Russland. Der Hintergrund ist der Aufbau einer Grenzsicherung mit Stacheldraht, Panzersperren und Antipersonenminen.

Kommentar: 25 % der Bevölkerung Lettlands sind ethnische Russen, die nach dem Mauerbau nicht mehr nach Russland fliehen können. In der drittgrößten Stadt Lettlands, Narva, einem Zentrum des internationalen Handels, liegt der Anteil der russischsprechenden Bevölkerung bei 97 %.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 94.083 Euro/kg, Vortag 93.095 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 32,47 $/oz, Vortag 32,61 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 961 $/oz, Vortag 956 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 942 $/oz, Vortag 952 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 66,24 $/barrel, Vortag 64,01 $/barrel).



Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich freundlich. Der Xau-Index verbessert sich um 2,3 % oder 4,4 auf 195,3 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Agnico 5,0 % (Vortag +4,0 %) und Kinross 4,5 %. Bei den kleineren Werten haussieren Skeena 16,4 % (Vortag +14,1 %), Chesapeake 13,6 %, Iamgold 13,2 %, Lundin Gold 12,9 % und Belo Sun 11,9 %. B2 Gold und Gold Resource geben jeweils 4,1 % nach. Bei den Silberwerten ziehen Excellon 18,5 %, Americas Silver 9,4 % und Mandalay 7,5 % an. Silver Bull fallen 6,5 %, New Pacific 6,4 % und Metallic 6,3 %.