Devisen Eurokurs gibt vor EZB-Zinsentscheidung zum Dollar nach Der Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ein klein wenig nachgegeben. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1366 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht kurzzeitig über …