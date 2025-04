Siemens Energy - Aktie im Rampenlicht - 17.04.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Siemens Energy einen Gewinn von +21,62 % verbuchen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy wird nach einem überraschend guten zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Dabei kann das Unternehmen auf volle Auftragsbücher setzen. So stieg das Neugeschäft im vergangenen Quartal deutlich …

Der globale Zollkonflikt wird die Anleger am deutschen Aktienmarkt wohl auch am Gründonnerstag nicht verschonen. Zoll-Verhandlungen zwischen Japan und den USA machten etwas Mut, hieß es am Markt. Anders sah es tags zuvor in den USA aus, wo die …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Dank des Bereichs Gas & Power seien die Ziele für Ergebnis und Cashflow stark gestiegen, schrieb Analyst Ajay Patel am …