UBS stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Just Eat Takeaway auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Das Übernahmeangebot der Internet-Holdinggesellschaft Prosus aus dem Februar habe klare Vorteile für den Essenslieferdienst, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus der Debatten stehen ihm zufolge eine mögliche Gegenofferte, die laut der Vereinbarung beider Unternehmen aber mindestens 10 Prozent über dem Prosus-Gebot liegen müsste, sowie wettbewerbsrechtliche Risiken, da Prosus schon Großaktionär beim Just-Eat-Konkurrenten Delivey Hero ist. Prosus könnte gezwungen sein, Zugeständnisse zu machen, etwa durch den Verkauf von Aktivitäten./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 17:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 19,23EUR auf Tradegate (17. April 2025, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Just Eat Takeaway.com

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20,30

Kursziel alt: 20,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m