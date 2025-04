Dax startet am Gründonnerstag im Plus - EZB-Entscheid erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Gründonnerstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.375 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Siemens und Daimler Truck, am Ende FMC, Sartorius und Qiagen.



Thema des Tages ist der Zinsentscheid der EZB. "Die Inflationsrate in der Eurozone liegt zwar weiterhin über der Zielmarke von zwei Prozent. Aber die zuletzt rückläufige Tendenz und die wirtschaftliche Gefahr durch die US-Zölle können die EZB trotzdem zu einer Zinssenkung bewegen", sagte Thomas Altmann von QC Partners.





An den Börsen werde die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Zinsschritt auf 96 Prozent taxiert, so der Experte. Für das Jahresende werde an den Börsen mittlerweile ein Einlagensatz von 1,75 Prozent eingepreist. Das wären nach einer erneuten Senkung noch zwei weitere Zinsschritte in diesem Jahr.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1354 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8807 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,23 US-Dollar; das waren 38 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.