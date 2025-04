Auch wenn der Silberpreis seit Jahresbeginn um rund 13% gestiegen ist, bleibt das Edel- und Industriemetall damit doch deutlich hinter dem Goldpreis zurück, der im gleichen Zeitraum fast 27% an Wert gewann. Anleger betrachten angesichts der weltweiten Unsicherheit an den Aktien- und Finanzmärkten das gelbe Metall dann doch als den Sicheren Hafen. Die Experten des Silver Institute sind dennoch der Ansicht, dass Silber sich gut entwickeln wird, da eine robuste Nachfrage aus der Industrie auf ein sinkendes Angebot treffe.

Das Silver Institute hatte gestern seine 2025 Silver Survey veröffentlicht, in der man davon ausgeht, dass das Edelmetall auf Jahressicht zum fünften Mal in Folge ein Angebotsdefizit ausbilden wird – wenn auch das niedrigste der vergangenen vier Jahren. In dem Bericht wird das Defizit im Silbermarkt auf 117 Mio. Unzen geschätzt. Man rechnet mit einem leichten Nachfragerückgang auf 1,148 Mrd. Unzen, während davon ausgegangen wird, dass das Gesamtangebot auf Grund steigender Minenproduktion um 1,5% zulegt.

Jetzt den ganzen Artikeln lesen:

Neue Zyklushochs voraus: Silber dürfte seit Jahren nicht gesehene Höhen erreichen

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.