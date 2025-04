Börsenstart Europa - 17.04. - ATX stark +2,15 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.411,16 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: Evotec +6,02 %, Nordex +2,13 %, Jenoptik +1,59 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -3,96 %, Qiagen NV Registered Shs -1,99 %, freenet -1,84 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:50) bei 4.943,43 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,36 %, Kering +1,86 %, Stellantis +1,48 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -1,45 %, Hermes International -1,42 %, SAFRAN -0,95 %

Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 3.907,94 PKT und steigt um +2,15 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +2,92 %, Mayr-Melnhof Karton +2,79 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,89 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,61 %, DO & CO -1,06 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,70 %

Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 11.635,79 PKT und steigt um +1,25 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,99 %, Sonova Holding +1,63 %, UBS Group +1,35 %

Flop-Werte: Geberit -1,78 %, Holcim -1,09 %, Sika -0,31 %

Der CAC 40 steht bei 7.300,19 PKT und gewinnt bisher +0,73 %.

Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,36 %, Edenred Bearer and /or registered shares +2,34 %, STMicroelectronics +1,92 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -1,45 %, Hermes International -1,42 %, SAFRAN -0,95 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.344,27 PKT und fällt um -0,80 %.

Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,44 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,40 %, Alfa Laval +1,23 %

Flop-Werte: Telia Company -0,94 %, Skanska (B) -0,32 %, Assa Abloy Registered (B) -0,24 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.066,00 PKT und verliert bisher -0,45 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,65 %, Viohalco +1,23 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,22 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,81 %, Metlen Energy & Metals -1,15 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -0,85 %