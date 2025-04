SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

Unternehmen: SYZYGY AG

ISIN: DE0005104806



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 5,30 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Nach "Übergangsjahr" 2025 Rückkehr zum Umsatz- und Ergebniswachstum in Sicht

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 erzielten Umsatzerlöse in Höhe von 69,43 Mio. EUR (VJ: 71,74 Mio. EUR) liegen mit -3,2 % im Rahmen der Erwartungen. Zuletzt hatte das Management von SYZYGY mit der Veröffentlichung des 9-Monatsberichts 2024 einen Umsatzrückgang von rund 3,0 % in Aussicht gestellt. Sowohl unsere Prognose als auch die Guidance wurden damit erreicht.



Hauptverantwortlich für den Umsatzrückgang ist der Verlust eines größeren Etats (3,5 Mio. EUR nach GBC-Schätzung) in Großbritannien. Im Segment UK & US ging der Umsatz daher sichtbar auf 5,06 Mio. EUR (VJ.: 8,35 Mio. EUR) zurück. Ohne den Etatverlust wäre hier sogar ein leichtes Wachstum möglich gewesen. Auch das umsatzstärkste Segment Deutschland musste einen leichten Umsatzrückgang auf 56,45 Mio. EUR (VJ: 57,37 Mio. EUR) hinnehmen. Hier wirkte sich wie in den Vorjahren weiterhin eine Nachfrageschwäche im Bereich der Transformationsberatung (Tochtergesellschaft diffferent) aus. Die polnische Tochtergesellschaft Ars Thanea konnte hingegen aufgrund der hohen Nachfrage nach CGI-Leistungen mit 8,21 Mio. EUR (VJ: 6,11 Mio. EUR) einen neuen Rekordumsatz erzielen.



Das EBIT in Höhe von -10,98 Mio. EUR (VJ: -0,66 Mio. EUR) war erneut durch hohe Firmenwertabschreibungen in Höhe von 16,64 Mio. EUR (VJ: 4,74 Mio. EUR) geprägt. Diese fielen aufgrund der verschlechterten Geschäftsaussichten vor allem bei der Tochtergesellschaft diffferent GmbH an, deren Firmenwert mittlerweile nahezu vollständig abgeschrieben ist. Bereinigt um Firmenwertabschreibungen liegt das EBIT trotz des Umsatzrückgangs aufgrund der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen mit 5,67 Mio. EUR (VJ: 4,08 Mio. EUR) deutlich über dem Vorjahreswert. Die Liquiditätsneutralität der Firmenwertabschreibungen zeigt sich im erneut hohen operativen Cash Flow von 9,63 Mio. EUR (VJ: 7,07 Mio. EUR).

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das SYZYGY-Management mit einem weiteren Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einem Rückgang der EBIT-Marge auf 7,0 % (2024: 8,2 %). Während die in UK & US tätigen Gesellschaften nach Verdauung des Etatverlusts wieder steigende Umsätze ausweisen dürften, leidet das Beratungsgeschäft in Deutschland weiterhin unter einer konjunkturbedingten Nachfrageschwäche. Hinzu kommt der Verlust des Lufthansa-Etats, der nicht durch bereits gewonnene Neukunden kompensiert werden dürfte.



Nach einer rückläufigen Geschäftsentwicklung im aktuellen Übergangsjahr dürfte die SYZYGY AG ab 2026 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der anhaltende Trend zur Digitalisierung sowie der derzeit stattfindende technologische Wandel, in dessen Rahmen "KI-Themen" eine wichtigere Rolle spielen, dürften einen starken Einfluss auf die zukünftige Geschäftsentwicklung haben. Die SYZYGY AG ist mit ihrer hohen Technologiekompetenz für den Technologiewandel durch den verstärkten Einsatz von KI gut aufgestellt. Nach einem Umsatzrückgang auf 63,18 Mio. EUR (2025e) erwarten wir für die kommenden Geschäftsjahre ein Umsatzwachstum von jeweils 5,0 %. Die EBIT-Marge sollte bis zum Ende unseres konkreten Prognosehorizonts auf 8,8 % steigen, perspektivisch ist wieder eine zweistellige Profitabilität möglich.



Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein leicht rückläufiges Kursziel in Höhe von 5,30 EUR (bisher: 5,50 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11)

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 16.04.2025 (16:46 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 17.04.2025 (10:00 Uhr)

