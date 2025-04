JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Die Volumina dürften im ersten Quartal erwartungsgemäß schwach gewesen sein, schrieb Analyst David Adlington am Donnerstag nach den letzten Unternehmenssignalen vor dem Quartalsbericht am 6. Mai. Die jüngste Dollar-Schwäche belaste wohl das bereinigte operative Ergebnis 2025 um 5 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 00:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 00:15 / BST