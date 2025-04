Seit 33 Jahren Exportüberschuss mit den Vereinigten Staaten

WIESBADEN (ots) -



Die von den Vereinigten Staaten angedrohten zusätzlichen Zölle auf Waren aus der

Europäischen Union (EU) entspringen unter anderem aus der kritischen Haltung der

US-Regierung gegenüber Europas Exportüberschuss. Tatsächlich exportiert

Deutschland als größte Volkswirtschaft der EU bereits seit 33 Jahren mehr Waren

in die USA, als von dort importiert werden. Den letzten Importüberschuss gab es

im Jahr 1991.





Zwischen 1950 und 1967 waren die USA Deutschlands größter WarenlieferantVon 1950 bis einschließlich 1967 hatte Deutschland mit den Vereinigten Staatenjedes Jahr ein Handelsdefizit. Dieses schwankte zwischen 1,9 Milliarden Euro und0,2 Milliarden Euro.In diesem Zeitraum lagen die USA durchgehend auf Rang 1 der wichtigstenLieferländer von deutschen Importen. In dieser Zeitspanne hatten die Importe ausden USA tendenziell zugenommen. Lag ihr Wert in 1950 noch bei 0,9 MilliardenEuro, waren es 1967 rund 4,4 Milliarden Euro (+393,3 %). Der Anteil der Importeaus den USA an den deutschen Gesamtimporten schwankte in dieser Phase zwischen10,3 % und 18,5 %.Auch die Exporte in die USA nahmen von 1950 bis 1967 zu. Lag ihr Wert in 1950noch bei 0,2 Milliarden Euro, waren es 1967 rund 4,0 Milliarden Euro (+1 727,1%). Der Anteil der Exporte in die USA an den Gesamtexporten Deutschlandsschwankte in dieser Phase zwischen 5,1 % und 9,2 %. Dabei waren die VereinigtenStatten niemals tiefer platziert als auf Rang 7 der wichtigsten Abnehmerländerfür deutsche Exporte.1968 erstmals Exportüberschuss im Handel mit den Vereinigten StaatenIm Jahr 1968 gab es zum ersten Mal einen deutschen Exportüberschuss (+1,0Milliarden Euro) im Handel mit den Vereinigten Staaten, die erstmals nur nochauf Rang 2 der wichtigsten Lieferländer Deutschlands lagen. Seitdem erreichtendie USA nie wieder Rang 1, fielen aber auch nie tiefer als Rang 6. Von 1972 biszum Jahr 2024 lag der Anteil der Importe aus den USA an den Gesamtimporten stetsunter 10 % und schwankte zwischen 5,4 % und 8,8 %. Der Anteil der Exporte in dieUSA an den Gesamtexporten im Zeitintervall 1968 bis 2024 schwankte zwischen 5,6% und 10,9 % und lässt demensprechend wenig Unterschiede zu den Jahren von 1950bis 1967 erkennen.1991 letztmalig Importüberschuss im Handel mit den Vereinigten StaatenBetrachtet man den Warenverkehr mit den USA ab 1968, zeigen die ZahlenFolgendes: Zuerst kommt die Phase zwischen 1968 und 1991 mit einigermaßen