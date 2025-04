Rheinmetall: 350.000 Geschosse pro Jahr – und es gibt kein Zurück!

Damit wird Unterlüß zum zweitgrößten Artilleriewerk Europas – nach einer Fertigungsstätte in Spanien, die auf ein Volumen von 450.000 Geschossen pro Jahr ausgelegt ist.

Statt bisher anvisierter 200.000 Stück sollen dort künftig bis zu 350.000 Geschosse jährlich gefertigt werden. Das erklärte Vorstandschef Armin Papperger im Gespräch mit dem Handelsblatt. Insgesamt investiert der DAX-Konzern rund 600 Millionen Euro in den Standort.

Papperger rechnet für Rheinmetall in den kommenden fünf Jahren mit einem Auftragsvolumen von 300 Milliarden Euro. Bis zum Jahr 2030 könnte das Verteidigungsbudget in Europa nach seinen Schätzungen sogar auf eine Billion Euro anwachsen. Etwa die Hälfte davon soll in Rüstungsinvestitionen fließen. Der Konzernchef geht davon aus, dass Rheinmetall künftig rund 25 Prozent dieser europäischen Investitionen für sich verbuchen kann – bislang liegt der Anteil bei etwa 18 Prozent.

Auch in den USA will Rheinmetall weiter wachsen. Dort plant das Unternehmen, seinen derzeitigen Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar mindestens zu verdoppeln.

Papperger sieht in der sicherheitspolitischen Entwicklung eine grundlegende Zäsur: "Die Aufrüstung in Europa ist unumkehrbar." Rheinmetall profitiere dabei von langfristigen Lieferverträgen. "Alle wollen Werke – wir können sie bauen", betont er.

Die Diskussion um eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine bewertet Papperger hingegen zurückhaltend. "Der Taurus ist kein Gamechanger", sagte Papperger. Die entscheidende Rolle im Krieg spiele klassische Artilleriemunition. Nur damit könne die Ukraine die Russen auf Distanz halten.

Die Analysten zeigen sich derzeit optimistisch gegenüber Rheinmetall. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel bei 1.567 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von etwa fünf Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht:

Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 52,5 erwartet, das sich 2026 auf 35,5 verbessern soll. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei 0,77 Prozent für 2025 und 1,14 Prozent für 2026. ​

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion