Evotec - Aktie im Rampenlicht - 17.04.2025

Mit einer Performance von +6,37 % konnte die Evotec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten Verluste von -22,37 % verkraften.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Erholung und vor dem langen Osterwochenende einige Gewinne mitgenommen. Der Dax notierte zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 21.239 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex in der …

Die Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 2024 honorieren die Anleger bei der Evotec-Aktie mit einem Kursanstieg von zwischenzeitlich +6%, aktuell steht sie bei 6,10 €. Der mögliche große Kurssprung blieb jedoch aus. Warum fehlt die Fantasie? Ziele erreicht Das vierte Quartal fiel wie vom Unternehmen erwartet stark aus. Daher wurde auf Jahressicht die eigene Prognose erreicht. […] The post Evotec-Aktie: Beginnt jetzt eine neue Ära? first appeared on sharedeals.de.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.