3 Millionen Follower starke TikTok Cleanup Community startet Frühjahrsputz-Tour durch Österreich, Deutschland und die Schweiz

Wien (ots) - Zum Earth Day 2025 ruft Planet Matters ab 22. April eine Vielzahl

an Schüler:innen, Gemeinden, Unternehmen und Freiwilligen 14 Tage lang zum

großangelegten Müllsammeln auf.



Nicht zurücklehnen und mit dem Finger auf andere zeigen, sondern selbst aktiv

werden - das ist das Motto von Felix Krainer, dem 24-jährigen Gründer von Planet

Matters, einer Social-Media-Initiative zum kollektiven Müllsammeln. Seine

TikTok-Community, die derzeit über 3 Millionen Follower und über 200 Millionen

Videoaufrufe zählt, sammelt mittlerweile in über 30 Ländern Müll und reinigt

öffentliche Plätze, Strände, Gewässer und Grünflächen von Plastik und anderen

Abfällen. Davon werden unterhaltsame Kurzvideos gepostet. Am 22. April startet

eine großangelegte Frühjahrsputz-Tour in Wien, die mit 14 Stopps durch

Österreich, Deutschland und die Schweiz führt.







lautet: die junge Generation mittels Kraft von Social Media auf positive Weise

inspirieren, motivieren und ermutigen, gegen die steigende

Plastikmüllverschmutzung unserer Erde aktiv zu werden und sich mit Spaß an der

Sache für unsere Umwelt einzusetzen. Planet Matters sensibilisiert dabei auch

für bewussten Konsum und nachhaltiges Denken. Aktiver Umweltschutz soll zum

Lifestyle-Trend werden.



CleanUp Tour von Wien über Zürich bis München - Planet Matters ruft vom 22.

April bis 6. Mai zum Aktivwerden auf



Zur Müllsammelaktion im Frühjahr 2025 lädt das Planet Matters Core Team

Schüler:innen, Gemeinden, Unternehmen und freiwillige Privatpersonen an 14

unterschiedliche Cleanup Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz .

Es werden regionale Sammelaktionen, begleitet von kreativen Videoproduktionen,

auf die Beine gestellt, die auf dem millionenstarken TikTok-Kanal geteilt

werden. "Wir sind überzeugt, dass jeder Einzelne von uns es wortwörtlich in der

Hand hat, etwas zu bewirken. Oft braucht es dafür - wie mit dem Aufruf zum

Frühjahrsputz - nur einen kleinen, positiven Anstoß, um vom Stillstand ins Tun

zu kommen " , so Krainer. Tatkräftige Unterstützung bekommt die Tour dabei auch

von der Schwarzenegger Climate Initiative im Rahmen der "Pump for the Planet"

Kampagne, die Wege zum gemeinsamen Handeln für die Umwelt aufzeigt.



Die von den "Planeteers" angeleiteten Cleanups, bei denen Müllsäcke, Handschuhe

und stärkende gesunde Snacks an die Teilnehmenden verteilt werden, dauern

jeweils ca. 1,5 Stunden. Neben dem Dienst für die gute Sache ist auch für

Spaßfaktoren gesorgt. Auf kleine Challenges, wie "Wer findet das skurrilste

Stück Müll?", sind Preise ausgesetzt. Der Müll wird im Anschluss gemeinsam Seite 2 ► Seite 1 von 2





