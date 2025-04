Ohne Kurswechsel keine Trendwende

Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für

die Baugenehmigungen im Februar 2025 kommentiert Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:



"Die aktuellen Baugenehmigungszahlen lassen keine Trendwende erkennen - und das

kommt nicht überraschend. Solange die politischen Rahmenbedingungen nicht

spürbar verbessert werden, bleibt der Wohnungsbau blockiert: zu hohe Kosten, zu

viel Bürokratie, zu wenig Planungssicherheit.





Nachdem wir in den vergangenen beiden Monaten bei den Baugenehmigungen im

Wohnungsbau Zuwächse gesehen haben, verbleiben die Genehmigungszahlen im Februar

nun wieder unter dem Vorjahresniveau. Nach den Daten des Statistischen

Bundesamtes wurden im Februar 2025 Baugenehmigungen für 17.900 Wohnungen

erteilt, das waren 423 weniger als im Februar 2024 (-2,3 Prozent). Kumulativ,

also von Januar bis Februar 2025, sind 35.906 Wohnungen genehmigt worden, ein

schmales Plus von zwei Prozent. Wir hängen damit weiter in der Talsohle fest.



Eine echte Wende erfordert entschlossenes Handeln. Die Ankündigung der

Koalitionspartner, in den ersten 100 Tagen einen Wohnungsbauturbo zu zünden, ist

richtig - jetzt kommt es auf die Umsetzung an.



Entscheidend sind gezielte Maßnahmen zur Stärkung privater Investitionen. Neben

der Verlängerung der Sonder-AfA ist ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer

notwendig - vor allem, um Familien den Weg ins Wohneigentum zu erleichtern.

Zusätzlich braucht es verlässliche KfW-Förderprogramme, die sich am

EH-55-Standard orientieren und flächendeckend auch für alle Neubauprojekte

gelten, nicht nur für den bestehenden Bauüberhang. Nur wenn auch neue Vorhaben

förderfähig sind, kann der Wohnungsneubau nachhaltig Fahrt aufnehmen.



Gleichzeitig muss das Bauen einfacher und günstiger werden durch zum Beispiel

eine Entschlackung der Landesbauordnungen sowie rechtssichere Spielräume bei

technischen Standards. Überregulierung - etwa bei Stellplätzen oder dem

Schallschutz - treibt die Kosten und gefährdet bezahlbaren Wohnraum. Was wir

jetzt brauchen, ist ein kluger Mix aus Investitionsanreizen, Planungssicherheit

und mehr baulichem Pragmatismus."



