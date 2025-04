RBC belässt Pernod Ricard auf 'Sector Perform' - Ziel 120 Euro

FinanceWatch schrieb 16.02.25, 14:49

Sehe ich nicht so. Gerne mal einen Club, eine Bar oder in den Supermärkten mal schauen was am Wochenende gekauft wird. Das sind vor allem Spirituosen und zu großen Teilen von Pernod und Diageo. Auch im Ausland. Der Umsatz in den Vorjahren war durch den Superzyklus verzerrt. Die Retailer haben das in unüblichen Mengen eingekauft und dann eingelagert, um ein paar Monate später die Flaschen mit einem netten Inflationsaufschlag wieder in die Regale zu stellen. Ein Großteil des Umsatzrückganges ist darauf und die Marktschwäche in China zurückzuführen (mittlerweile macht China aber auch nur mehr 10% des Umsatzes aus.) Märkte wie Indien wachsen sehr gut. Ebenso der Rest von Asien. EInen Effekt durch den Kaufkraftverlust möchte ich jedoch nicht negieren.



Für den langfristigen Alkoholkonsum einfach mal auf Statista die historischen und künftigen Wachstumsprognosen anschauen. Die Weltbevölkerung steigt, ebenso der Wohlstand in vielen Ländern (pro Kopf wird weniger getrunken, das stimmt). Was zu feiern gibt es immer. Die Zukunft liegt sicherlich nicht in Europa und bei globalen Unternehmen Trends aus dem eigenen Land auf die ganze Welt zu spiegeln, schwierg.

Das mit Tabak zu vergleichen macht aktuell wenig Sinn. Schließlich steigt der Absatz hier leicht weiter, insbesondere von Spirituosen. Außer Haus wird zudem mehr Marke konsumiert.

