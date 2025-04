Easyjet erwartet Verspätungen auch im Osterflugverkehr

Luton (dts Nachrichtenagentur) - Der neue CEO der britischen Fluglinie Easyjet, Kenton Jarvis, erwartet auch rund um die Ostertage eine angespannte Lage im Luftverkehr. "Das Jahr ist bisher sehr enttäuschend verlaufen", sagte Jarvis dem "Spiegel".



"Es haben sich viele Verspätungsminuten angesammelt, was vor allem an den Flugsicherungen in Europa liegt." Easyjet wolle etwa Abfertigungszeiten optimieren, um so die Minuten wieder aufzuholen, die man durch die Flugsicherung verliere. Auch habe man Ersatzflugzeuge in der Flotte und baue Puffer ein. "All diese Investitionen zeigen aber, dass wir uns auf ein schwieriges Umfeld einstellen", so Jarvis.





