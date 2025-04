Neural Therapeutics expandiert

Seit Jahrhunderten nutzen Kulturen aus aller Welt psychoaktive, pflanzliche Wirkstoffe für medizinische, spirituelle und therapeutische Zwecke. Denn diese natürlichen Substanzen haben das Potenzial, tiefgreifende Veränderungen im menschlichen Bewusstsein hervorzurufen und werden deshalb zunehmend auch in der modernen Medizin erforscht. Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1; ISIN: CA64134N2032) knüpft an dieses alte Wissen an und entwickelt innovative, wissenschaftlich fundierte Therapieansätze auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe.