„Verschwendung in der digitalen Werbung ist riesiges Problem“

Weltweit investieren Unternehmen enorme Summen in digitale Werbung. Die Marktforschungsgesellschaft Precedence Research schätzt, dass die Ausgaben der Werbetreibenden für digitale Werbung in diesem Jahr weltweit ein Volumen von 650 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Doch nur ein Teil davon ist wirklich gut angelegt. Stattdessen versickern große Summen ohne Nutzen. So berichtet die Association of National Advertisers (ANA), dass von 1.000 US-Dollar, die in automatisierte Werbeplattformen fließen, nur 439 US-Dollar bei den Konsumenten ankommen. Auch Brandon Mina, CEO des kanadischen Werbetechnologie-Unternehmens BrandPilot AI, sieht in der Budgetverschwendung ein riesiges Problem: „Wir schätzen, dass derzeit zwischen 40 und 60 Prozent der Aufwendungen für digitale Werbung ineffektiv ausgegeben werden“.