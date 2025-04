GOLDMAN SACHS stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 31,60 auf 27,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen für die europäische Lkw-Branche am Mittwoch unter anderem an schwächere Auslieferungszahlen von Daimler Truck und Traton an./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 10:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 26,24EUR auf Tradegate (17. April 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 27,30

Kursziel alt: 31,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m