Rheinmetall will Produktionskapazitäten erhöhen

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet sich auf eine höhere Nachfrage nach Rüstungsgütern in Deutschland und Europa vor.



"Das Budget in Europa kann bis zum Jahr 2030 auf eine Billion Euro wachsen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe). Etwa 50 Prozent davon würden in Investitionen fließen. Papperger rechnet mit einer hohen Beteiligung. "Weil Bedarf und Budget in Deutschland größer sein werden als in anderen Ländern, rechnen wir mit einem künftigen Anteil von 25 Prozent."





