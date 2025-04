Boehringer Ingelheim / Boehringer Ingelheim kündigt Nachfolge der ...

- Christian Boehringer übergibt den Vorsitz des Gesellschafterausschusses an Hubertus von Baumbach - Shashank Deshpande, Mitglied der Unternehmensleitung, folgt Hubertus von Baumbach als Chairman of the Board of Managing Directors nach - Ernennung treten zum 1. Juli 2025 in Kraft

Der Gesellschafterausschuss von Boehringer Ingelheim hat folgende Veränderungen im Gesellschafterausschuss und in der Unternehmensleitung bekannt gegeben:

Christian Boehringer , seit 2007 Vorsitzender des Gesellschafterausschusses, hat sich entschieden, sein Amt zum 30. Juni 2025 niederzulegen. Der Gesellschafterausschuss hat Hubertus von Baumbach, derzeit Chairman of the Board of Managing Directors, ab dem 1. Juli 2025 zu seinem Nachfolger bestimmt.

Shashank Deshpande , Mitglied der Unternehmensleitung, wurde zum Chairman of the Board of Managing Directors ernannt und wird diese Aufgabe zusätzlich zu der Verantwortung des Geschäftsbereiches Humanpharma ab dem 1. Juli 2025 von Hubertus von Baumbach übernehmen.



Christian Boehringer kommentierte: "Ich blicke mit großer Zufriedenheit auf die vergangenen 18 Jahre zurück, in denen ich mit drei Chairmen of the Board of Managing Directors zusammengearbeitet habe und Boehringer zu dem globalen Pharmaunternehmen herangewachsen ist, das es heute ist. Nun übergebe ich das Amt des Vorsitzenden an meinen Cousin Hubertus und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm im Gesellschafterausschuss."



Hubertus von Baumbach gehörte 16 Jahre lang der Unternehmensleitung an, davon neun Jahre als Chairman. Er fügte hinzu: "Ich möchte Christian für seine langjährige Führung und sein Engagement für das Unternehmen danken. Während seiner Amtszeit hat sich das Unternehmen grundlegend verändert. Gleichzeitig bin ich sehr dankbar für das Vertrauen, das mir für meine neuen Rolle entgegengebracht wird. Ich wünsche Shashank Deshpande viel Erfolg. Mit seiner langjährigen Branchenerfahrung in den USA, Japan und Deutschland wird er Boehringer in die nächste Wachstumsphase bis 2035 führen. In den vielen Jahren, in denen ich mit Shashank zusammengearbeitet habe, habe ich seine Führungsstärke, seine Werte und sein Engagement für die Patienten gesehen und schätzen gelernt."



"Ich bin dankbar, dass die Gesellschafter mir die Rolle des Chairman of the Board of Managing Directors anvertrauen", so Shashank Deshpande. "Ich möchte Hubertus von Baumbachs Führung des Unternehmens in den letzten neun Jahren meine Anerkennung aussprechen. Er hat ein großartiges Team aufgebaut, und es ist eine wahre Freude, ein Teil davon zu sein. Wir sind voll und ganz darauf konzentriert, unsere starke Pipelineschnellstmöglich auf den Markt zu bringen. Ich bin hoch motiviert, die Organisation zu diesem Erfolg zu führen zum besten Wohle der Patienten und Tiere."



Hubertus von Baumbach kam 2001 zu Boehringer Ingelheim. Bis zu seiner Berufung in die Unternehmensleitung im Jahr 2009 war er in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Finanzen & Controlling tätig, zunächst mit Verantwortung für Finanzen und Tiergesundheit, ab 2016 als Chairman of the Board of Managing Directors.



Shashank Deshpande kam 2012 zu Boehringer Ingelheim, nachdem er 10 Jahre in den USA in der Pharmaindustrie tätig war. Er übernahm verschiedene Führungspositionen im Geschäftsbereich Humanpharma in Deutschland und Japan, zuletzt als Landesleiter Japan. Im Jahr 2023 trat Shashank Deshpande in die Unternehmensleitung ein und verantwortete den Geschäftsbereich Tiergesundheit. Im Jahr 2024 wurde ihm die Verantwortung für den Geschäftsbereich Humanpharma übertragen. Shashank Deshpande hat einen Abschluss als Diplom-Betriebswirt der Universität Hamburg, Deutschland.



