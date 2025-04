Evotec gefragt- Stabilisierung auf langfristig tiefem Niveau

dlg schrieb gestern 16:08

So, die Spannung steigt! Morgen ist der Tag, der mich quasi über ein Jahr lang daran gehindert hat, hier wieder eine Position einzugehen (erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht!). @ , kurz vorab: ich gehe ohne Position in den Tag morgen rein, schaue mir das aber morgen früh ganz genau an und wenn mir gefällt, was da als „Paket“ kommt, dann werde ich ggfs auch vorbörslich aktiv (und kann nur jedem empfehlen, sich morgen früh die Zahlen ganz objektiv anzuschauen). Will auch nicht ausschließen, dass noch heute etwas adhoc von der Firma kommt, war im August ja auch so (gehe davon aus, dass das Evotec Management und der Aufsichtsrat sich heute treffen und Entscheidungen/Pläne abnicken).



Meine ungeordneten Gedanken zu morgen:

- Wie schon einmal geschrieben, bin ich skeptisch ggü diesen „die Erwartungen sind niedrig, alles eingepreist“ Aussagen; auch wenn der Konsenus für 2026 ggü meinem letzten Posting (Ende März, siehe unten) nochmals um 10 Mio auf 130 Mio zurückgekommen ist

- Lt. Marketscreener sind die EBITDA Erwartungen für 2024/25/26 bei ca. 15/80/130 Mio; zugegebenermaßen deutlich unter den alten Lanthaler Fantasie-Aussagen, was ein Evotec Investment „de-risked“ hat

- Lt. EVTs Aussage, dass man 40 Mio Einsparungen erzielen wird und davon bereits ca. 10 Mio in den 2024er Zahlen drin sind, müsste EVT also ca. 35 Mio organischen EBITDA Zuwachs in 2025 erzielen und ca. 85 Mio EBITDA Zuwachs 2026 ggü 2024 (jeweils ex Kostensenkungsprogramm), um die Konsensuserwartungen zu treffen

- Ob 85 Mio EBITDA Wachstum 2026 vs 2024 realistisch ist und ob da Enttäuschungspotenzial besteht, muss jeder für sich selber einschätzen; zudem gilt wie immer die Kernfrage, ob die eigentliche buy side Erwartung mit dem Konsensus übereinstimmt

- Ich befürchte bzw. gehe davon aus, dass EVT zwar für 2025 eine dezidierte Guidance (-Range) geben wird, aber nichts zu 2026 sagen wird und stattdessen eine vllt 2028 oder 2030 „Vision“ kommen wird, was schwierig einzuschätzen sein wird



Weitere sehr relevante Themen sind natürlich i) die neue Strategie und ii) ein Update zur Finanzierungssituation. Da gelten aber weiterhin meine Gedanken von vor drei Wochen, welche ich unten reinkopiert habe, so dass ich die nicht noch mal niederschreiben muss.



Nach den Zahlen erwarte ich Folgendes:

- Anpassung der Kursziele

- Ggfs die ein oder andere Neu-Einschätzung, sprich: Up- oder Downgrades

- Definitiv Insiderkäufe (vom neuen CFO fast ein Muss, vom CEO erwarte ich auch welche)

- Sehr spannend wird sein, wie sich Triton verhält und ob T. Rowe mit seinen Verkäufen fortfährt



Letzter Gedanke: die Zahlen morgen werden auch ein guter Test in Bezug auf den „Hauptfeind“ des Forums, der DB (Einschätzung). Ihr kennt meine Sichtweise dazu, nämlich, dass der mit seinen beiden Downgrades bei 9,50 und 8 Euro im Juli/August letzten Jahres nicht schlecht lag (gerade vor dem Hintergrund des Gesamtmarktes, der Triton Positionierung des HALO Angebots). Vor allem hat der meiner Erinnerung nach die 2025er EBITDA Schätzung auf 50 Mio Euro gesenkt, als der Markt noch von dreistelligen Mio Beträgen ausging. Also morgen wird das ein wenig „Budder bei die Fische“ Event sein, bei der man die Arbeit dieser und der anderen Analysten anschließend besser einschätzen kann.



*************



Da ich das hier jetzt schon zig Mal gelesen habe, dass schon alles eingepreist bzw. in 2024er Zahlen drin sein soll, die Erwartungen schon am Boden sind und eigentlich nichts unerwartet Schlimmes passieren kann: mE ist das Wunschdenken und jeder sollte da an ein vernünftiges Risiko-Management denken. Für mich sind Mitte April die folgenden Dinge im Rahmen der Evotec-Kommunikation wichtig:



1) Die 2025er- sowie die neue Mittelfrist-Guidance

2) Ergebnis der „Restrukturierungs-Analyse“ & Strategie Update

3) Bilanz-Solidität



Ad 1) Die EBITDA Erwartung aka Consensus für 2024a/25e/26e sieht aus wie folgt: ~15 Mio / ~85 Mio / ~140 Mio. 2024a ist sicherlich ‚safe‘ aufgrund des FAZ Interviews und weil man sonst schon bereits etwas zu lesen bekommen hätte. Aber dennoch: hier wird eine EBITDA Erholung in zwei Jahren von knapp ~125m erwartet, ein Teil davon plausibel nachvollziehbar durch die geplanten 40 Mio Einsparungen (davon 30 Mio inkrementell in 2025) und geringeren Toulouse-Aufwendungen die nächsten Jahre. Aber: zu glauben, dass hier keine Erholung eingepreist ist, stimmt mE so definitiv nicht. Was passiert, wenn EVT ein EBITDA von 60/100m für 2025/26 guidet? Soll nicht heißen, dass ich daran glaube (genauso gut könnte EVT auch über dem Consensus guiden); ich will nur sagen, dass ein nicht zu negierendes Risiko besteht.



Ad 2) Das war die Aussage im November: „Strategischer Überprüfungsprozess eingeleitet, um den Status quo zu untersuchen und im Rahmen der Transformation für langfristiges, profitables Wachstum Leistungs- und Produktivitätsverbesserungen zu erzielen“. Fünf Monate später sollte EVT diesen Prozess abgeschlossen haben und man darf gespannt sein, ob weitere Anpassungen als notwendig erachtet werden und ob diese positiv eingeschätzt werden oder zukünftiges Potenzial beschneiden.



Ad 3) Habe das jüngst nicht mehr ganz verfolgt, aber so ganz über den Berg dürfte EVT in Sachen/Bilanz/Liquidität/Covenants nicht sein. Lt. Q-Bericht, Seite 17, gibt es einen Covenant Waiver bis Q3-25, zudem einen Covenant des RCF per Dez 2024. Wird für mich spannend sein, was EVT in Sachen Liquidität zu berichten hat und ob ggfs Maßnahmen notwendig werden könnten. Ich war aber nach den Q3 Zahlen positiver gestimmt, wenn ich mich richtig erinnere.



Zu den Analysten-Kurszielen: eigentlich schon alles zig Mal gesagt, aber hier wird die RBC Analyse wieder goutiert, obwohl der vor vier Jahren den Einstieg mit Kursziel 50 Euro empfohlen hat und seitdem permanent daneben liegt. Da gibt es die DB Analyse (N.B. der Analyst hat doch gewechselt, oder?) mit 4er Kursziel, die Warburg mit 14er Kursziel und bei einem Aktienkurs von 5,x Euro weiß natürlich jeder ganz genau, welches dieser Ziele unrealistisch ist (das vom „Vogel“ eher nicht). Confirmation bias eben – aber das habe ich schon zu oft kommentiert.