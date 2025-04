Experten sprachen trotz der nicht abreißenden Nachrichten zum Zollstreit von wachsender Gelassenheit. "An den Kapitalmärkten setzen die ersten Gewöhnungseffekte auf die neuen Rahmenbedingungen des Welthandels durch Donald Trump ein", so Chefvolkswirt Ulrich Kater von der DekaBank. "Jüngste Ankündigungen zu neuen Zöllen und Gegenzöllen lösten an den Finanzmärkten kaum noch Reaktionen aus." Entwarnung bedeutet dies freilich nicht. "Die Aktienmärkte werden sich in den kommenden Wochen mehr und mehr an die neue Realität heranarbeiten, dabei sind weitere Kursschwankungen zu erwarten", prognostiziert Kater.

Einziger Sektor im Plus waren die Ölwerte. Sie reagierten damit auf die Stabilisierung der Ölpreise. Die Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Opec-Mitglied Iran gestalten sich schwierig. So erklärte der amerikanische Finanzminister Scott Bessent, die USA würden maximalen Druck ausüben, um Ölexporte des Iran zu verhindern. Zuletzt wurden chinesische Raffinerien sanktioniert, die Rohöl aus dem Iran verarbeitet haben. China zählt zu den wichtigsten Ölkunden des Regimes in Teheran.

Im Minus lagen dagegen die Luxuswerte. Nachdem bereits LVMH die Märkte verschreckt hatte, gab es nun erneut schlechte Nachrichten. So blieb der Luxuskonzern Hermes mit seinen Zahlen zum ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Mit knapp einem Prozent Abschlag kam die Aktie gleichwohl besser weg als LVMH, denn die Enttäuschung war dann doch ungleich geringer als beim Wettbewerber.

Noch gelassener fiel die Reaktion beim Spirituosenhersteller Pernod Ricard aus. Die Aktie, die zwar im Sektor der Nahrungs- und Genussmittelhersteller gelistet ist, der aber wegen hochpreisiger Produkte eine gewisse Nähe zum Luxussegment attestiert wird, gab trotz enttäuschender Quartalszahlen kaum nach. Die Analysten der UBS sprachen von einem schwachen Europa-Geschäft. Allerdings sei der Ausblick auf das Gesamtjahr unverändert geblieben.

Im Plus lagen unterdessen ABB . Der Schweizer Technologiekonzern hatte im ersten Quartal mit Auftragseingang und Betriebsgewinn die Erwartungen übertroffen. Zudem wurde überraschend die Abspaltung des Robotik-Geschäfts als eigenständiges Unternehmen angekündigt. Die Aktie legt um ein Prozent zu./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 45,22 auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 12:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -11,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,54 %. Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 242,59 Mrd.. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 590,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 680,00EUR was eine Bandbreite von +5,25 %/+40,34 % bedeutet.