Moderate Abgaben - Zoll-Unsicherheit bleibt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor dem langen Osterwochenende etwas Kasse gemacht. Der Dax verlor gegen Mittag 0,2 Prozent auf 21.260 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex in der verkürzten Karwoche aber immer noch eine Erholung von rund viereinhalb Prozent an. Anfang der vergangenen Woche war der Dax wegen des vom US-Präsidenten Donald Trump ausgelösten Handelskonflikts zeitweise unter die Marke von 19.000 Punkten gefallen, bevor er sich peu à peu erholen konnte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Gründonnerstag um 0,6 Prozent auf 27.050 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach unten.

"Die Marktteilnehmer bleiben weiterhin nervös und auch wenn sich die Investoren an die Volatilität gewöhnt haben, bleiben weitere Unsicherheiten bestehen", konstatierte Börsenkenner Andreas Lipkow. Unterdessen machen die Zoll-Verhandlungen zwischen Japan und den USA laut Aussagen von US-Präsident Donald Trump große Fortschritte. "Sollte das Beispiel Schule machen, könnte sich die Lage am Aktienmarkt nach Ostern weiter entspannen", glaubt Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.