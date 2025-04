BERNSTEIN RESEARCH stuft Moller-Maersk auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8250 dänischen Kronen belassen. Die Quartalszahlen der europäischen Logistikkonzerne dürften eine relativ eintönige Angelegenheit werden - zumindest im Vergleich zu dem, was das restliche Jahr zu bieten habe, schrieb Analyst Alexander Irving in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Interessanter und wichtiger sollten die an den globalen Zollkonflikt angepassten Ausblicke und qualitativen Kommentare zum Kundenverhalten sein./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 17:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 1.445EUR auf Tradegate (17. April 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alexander Irving

Analysiertes Unternehmen: Moller-Maersk

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 8250

Kursziel alt: 8250

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m