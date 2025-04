UBS stuft AB Inbev auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe Konsensschätzungen für die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen veröffentlicht, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einem am Donnerstag …