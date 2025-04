JPMorgan Chase legt solides erstes Quartal vor

J.P. Morgan Chase (US46625H1005) legte vergangene Woche die Ergebnisse für Q1-2025 vor. Der Nettogewinn zog um 9 Prozent auf 14,6 Mrd. US-Dollar an und übertraf damit die Prognosen von 13,2 Mrd. US-Dollar deutlich. Während der Zinsertrag um 1 Prozent zulegte, entwickelten sich – wie bereits im Vorquartal - die zinsunabhängigen Erträge mit einem Plus von 17 Prozent besonders positiv. Das Investment Banking lag unter den Prognosen, was dem volatilen Marktumfeld und der abwartenden Haltung der Kunden zuzuschreiben ist. Gegenläufig entwickelte sich der Aktienhandel: Hier stiegen die Erlöse dank der Volatilität um 48 Prozent auf ein neues Rekordniveau. Bereits im ersten Quartal hat sich die Kreditqualität merklich eingetrübt: Uneinbringliche Kredite wuchsen um knapp 20 Prozent, die Bank erhöhte die Rückstellungen für mögliche Ausfälle sogar um 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. CEO Dimon rechnet für das Jahr 2025 mit erheblichen politischen und geopolitischen Turbulenzen, aber auch mit steuerlichen Reformen und regulatorischen Erleichterungen. Handelskriege und Haushaltsdefizite begünstigen grundsätzlich anhaltend hohe inflationäre Tendenzen und hohe Volatilitäten. JPMorgan Chase gehört hinsichtlich der Bilanzkennzahlen und der Eigenkapitalrentabilität (ROE auf Q1-Basis: 18 Prozent) zu den Top Playern der Branche. Wer auf dem aktuellen Kursniveau um 235 US-Dollar den defensiven Einstieg wagen will, nutzt Zertifikate zur Positionierung.

Discount-Strategie mit 10,4 Prozent Puffer (September)