Unitedhealth Group - Aktie im Rampenlicht - 17.04.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Unitedhealth Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,72 % bestehen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,13 % geändert.

Der größte US-Krankenversicherer Unitedhealth kappt nach dem ersten Quartal seine Jahresprognose. Bereinigt um Sonderposten dürfte der Gewinn je Aktie 2025 nun zwischen 26 und 26,50 US-Dollar liegen, teilte das im Dow Jones gelistete Unternehmen …

UnitedHealth Group (NYSE: UNH) reported first quarter 2025 results and revised its outlook for the year. “UnitedHealth Group grew to serve more people more comprehensively but did not perform up to our expectations, and we are aggressively …