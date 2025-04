Givaudan mit solidem Jahresstart

Der Schweizer Aromen- und Dufthersteller Givaudan (CH0010645932) ist mit einer starken Geschäftsdynamik ins Jahr gestartet und meldet ein gutes, auf allen Märkten und Segmenten fundiertes Wachstum. Im ersten Quartal verbuchte das Unternehmen Verkäufe im Rekordwert von 1977 Mio. Schweizer Franken, was einem Plus von 8,5 Prozent entspricht. Treiber waren die Verkäufe von Luxusparfümerie mit einem Plus von 16,7 Prozent, doch auch im Konsumgütermarkt ist Givaudan kräftig gewachsen, während die Division Geschmack & Wohlbefinden und der Markt in Nordamerika unterhalb der Erwartungen lagen. Givaudan gilt als konservatives Investment, dem in der Vergangenheit weder konjunkturelle Zyklen, Corona-Krise noch Energiepreisschocks etwas anhaben konnten. Auch die Auswirkungen der US-Zölle sollten sich Grenzen halten, da Givaudan in der Regel die Wertschöpfungskette von Beschaffung, Herstellung und Verkauf innerhalb eines Marktes hält. Ganz ohne Importe funktioniert es aber auch in den USA nicht, aber der Konzern hat bereits klargestellt, dass Zölle nicht gegen die Marge laufen, sondern als Kosten an die Kunden weitergegeben werden. Die Aktie gibt’s im aktuell eingetrübten Marktumfeld rund 20 Prozent unter dem Allzeithoch vom vergangenen September, wer den Einstieg defensiv gestalten will, kann sich mit Zertifikaten einen Puffer verschaffen.

Discount-Strategien mit 4,8 Prozent Puffer (Juni)