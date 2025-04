Die Energiewende rollt auf vier Rädern an (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Strom aus erneuerbaren Quellen ist längst zur Norm geworden -allein in Deutschland lag der Anteil im Jahr 2024 bei rund 60 Prozent derNettostromerzeugung. Doch die wachsende Menge an grünem Strom stellt dieEnergieversorgung vor neue Herausforderungen: Die Integration in das bestehendeSystem erfordert dringend mehr Flexibilität. Eine aktuelle Studie deseuropäischen Branchenverbands Eurelectric in Zusammenarbeit mit EY zeigt, dassder Flexibilitätsbedarf in Europa bis 2030 voraussichtlich doppelt so hoch seinwird. Im Vergleich zu 2021 wird ein Anstieg um das 2,4-Fache auf Tagesbasis -von vormals 153 Terawattstunden (TWh) - sowie um das 1,8-Fache auf Wochenbasis(von 137 TWh) erwartet - ein klares Signal, dass bestehende Strukturen an ihreGrenzen stoßen. Eine vielversprechende Lösung bieten die Akkus vonElektrofahrzeugen. In den nächsten fünf Jahren könnten rund 114 TWhBatteriekapazität aus Elektrofahrzeugen (EVs) bereitgestellt werden. Doch diesesPotenzial bleibt bislang weitgehend ungenutzt. Aus diesem Grund widmet Thesmarter E Europe dem Thema Bidirektionales Laden in diesem Jahr erstmals eineeigene Sonderschau. The smarter E Europe ist Europas größte Messeallianz für dieEnergiewirtschaft. Im Rahmen ihrer vier Fachmessen - Intersolar Europe, eesEurope, Power2Drive Europe und EM-Power Europe - erwarten die Veranstalter vom7. bis 9. Mai 2025 rund 3.000 Aussteller und mehr als 110.000 Besucher auf demvollständig belegten Gelände der Messe München.Dr. Frank Spennemann, Senior Manager Charging Solutions Energy beiMercedes-Benz, unterstreicht die Bedeutung vom bidirektionalen Laden,insbesondere der Vehicle-to-Grid-Technologie, für das Gelingen der Energiewendemit klaren Worten: "Forschungssimulationen zeigen, dass bidirektionale Fahrzeugeentscheidend für die Netzstabilität und den Übergang zu erneuerbaren Energiensind." In Frankreich können erste Stromkunden ihre Fahrzeugakkus bereits heutenetzdienlich als Stromspeicher einsetzen - im Gegenzug erhalten sie denLadestrom kostenlos. Möglich wird das durch eine Kooperation des AutoherstellersRenault mit The Mobility House. Marcus Fendt, Managing Director von The MobilityHouse, erklärt: "Die günstigste Speicheroption sind EV-Batterien, weil Autos imSchnitt 23 Stunden am Tag geparkt sind. In Deutschland liegt diedurchschnittliche tägliche Fahrstrecke bei 36 Kilometern - das entspricht etwa 8kWh Energieverbrauch. Bei effizienteren E-Autos ist es sogar noch weniger."Technik von heute, Visionen für morgenDie Sonderschau "Bidirektionales Laden" bietet den Besuchern an allen dreiMessetagen in Halle C6, direkt neben dem Power2Drive Forum, die Möglichkeit,