Baubeginn im PerfectSwell(R) Zion

SOLANA BEACH, CA / ACCESS Newswire / 17. April 2025 / American Wave Machines, der Weltmarktführer auf dem Gebiet der erstklassigen Surf-Pool-Destinationen, kündigt ein neues Projekt an: PerfectSwell Zion, eine gemischt genutzte Freizeitanlage in Washington, Utah, die das Zentrum für Outdoor-Aktivitäten in der Nähe des Zion National Parks darstellt. AWM arbeitet gemeinsam mit der Firma Desert Lakes LLC an diesem Projekt. Der kommerzielle Surfpark beherbergt eine luxuriöse Wohnsiedlung namens Zion Shores, die Einfamilienhäuser am Wasser und Stadthäuser in Strandlage anbietet. PerfectSwell Zion wird zwar für die Öffentlichkeit zugänglich sein, die Bewohner von Zion Shores genießen aber exklusive Vorteile und vorrangigen Zutritt zum Surfen. PerfectSwell Zion wird im ersten Quartal 2027 eröffnet.

Nach vier Jahren interner Forschung und Entwicklung ist ein Projekt entstanden, das mit der 6. Generation der PerfectSwell-Surf-Technologie für noch größere und bessere Wellen sorgt und mit einem höheren Wirkungsgrad, modernsten Nachhaltigkeits-Features und dem bis dato innovativsten Wellen-Package von AWM punktet. Die 6. Generation wartet mit Optimierungsdiagnosen unter Verwendung von historischen Daten und Echtzeitdaten, innovativer Gesundheitsüberwachung, Wartungsplänen und einem thermischen Designsystem für das Luft- und Wassertemperaturmanagement auf. Weitere Verbesserungen in der Pneumatik haben zu einer messbaren Steigerung beim Wirkungsgrad der Wellenerzeugung geführt. Was das Design betrifft, so werden für die Energieableitung im Wasser natürliche und permanente Komponenten verwendet, was den Bedarf an künstlich erzeugten Materialien minimiert. Für die Surf- und Wassersportaktivitäten wird im Rahmen des Projekts Brackwasser, das weder als Trinkwasser noch für die Landwirtschaft geeignet ist, upgecycelt. Dadurch wird Frischwasser eingespart und Abfälle werden reduziert.

„Wir haben hier so ziemlich alle Outdoor-Aktivitäten, die man sich in dieser Wüstenlandschaft vorstellen kann, außer Surfen. Und es ist einfach großartig, dass wir das nun gemeinsam mit AWM ändern. Das Team hinter PerfectSwell ist ganz große Klasse“, schwärmt Cody Larkin, CEO von Desert Surf, LLC. „AWM erzeugt genau die Art von Surf-Wellen, die gefragt sind, und setzt dabei auf permanente Innovation. Wir sind bereit, loszulegen.“