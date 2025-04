4ocean und U.S. Polo Assn. setzen neuen Meilenstein und wollen 350.000 Pfund Müll aus den Weltmeeren entfernen

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 17. April 2025 / U.S. Polo Assn. , die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), freut sich, als Certified Cleanup Partner die fortgesetzte Beseitigung von Müll aus den Weltmeeren in Partnerschaft mit 4ocean, einem in Florida ansässigen Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Plastikkrise in den Ozeanen zu beenden, bekannt zu geben. Mit der Zusage, weitere 125.000 Pfund Müll zu entfernen, haben sich die beiden Organisationen nun zum Ziel gesetzt, insgesamt rund 350.000 Pfund aus Flüssen, Ozeanen und Küstengebieten weltweit zu beseitigen.

U.S. Polo Assn.

4ocean engagiert sich für die Beendigung der Plastikkrise in den Ozeanen. Seit 2017 konnten die professionellen Vollzeitkapitäne und Crewmitglieder mehr als 42 Millionen Pfund Plastikmüll und andere vom Menschen verursachten Abfälle aus den Ozeanen, Flüssen und Küstengebieten der Welt entfernen.

„Die langfristige Zusammenarbeit mit U.S. Polo Assn. als Certified Cleanup Partner im Rahmen unserer Zielsetzung, zur Säuberung der Weltmeere beizutragen, ist genau das, was wir uns vom Aufbau von Beziehungen in der Gemeinschaft wünschen“, sagte Alex Schulze, Mitbegründer von 4ocean. „Die Vorreiterschaft, das Engagement und die Unterstützung der U.S. Polo Assn. haben in den letzten vier Jahren maßgeblich dazu beigetragen, einen wirksamen Beitrag zum Kampf gegen die Plastikverschmutzung der Weltmeere zu leisten.“

Die Partnerschaft zwischen 4ocean und U.S. Polo Assn. begann im Jahr 2021, und nun haben sich die beiden Organisationen das Ziel gesetzt, gemeinsam rund 350.000 Pfund Müll weltweit zu entfernen. 4ocean und U.S. Polo Assn. setzen sich im Rahmen von Säuberungsaktionen an mehreren Standorten gemeinsam für Nachhaltigkeit ein, die sich positiv auf die Weltmeere auswirkt. Diese bedeutsame Partnerschaft, die unter dem Motto „Play Your Part“ alle dazu ermutigt, ihren Beitrag zu leisten, ist Teil der globalen USPA Life-Nachhaltigkeitsinitiative von U.S. Polo Assn. Das Ziel von USPA Life besteht darin, die Umweltbelastung durch U.S. Polo Assn. zu reduzieren, indem die Praktiken der Marke mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung in Einklang gebracht werden. Damit soll ein positiver Einfluss auf Menschen, Produkte und den Planeten gewährleistet werden.