Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker neu berufen

Berlin (ots) - Der Vorstand der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher

Apothekerverbände hat den Vorsitzenden und die Mitglieder der

Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) für die Jahre 2025 bis 2028

berufen. Vorsitzender der AMK bleibt Prof. Dr. Martin Schulz. Die AMK hat ab

2025 inklusive des Vorsitzenden 21 Mitglieder; darunter Expertinnen und Experten

aus allen Gebieten der Pharmazie und Arzneimittel(therapie)sicherheit inklusive

Pharmakologie, Toxikologie, Kardiologie und Intensivmedizin. Auch der Präsident

der Bundesapothekerkammer, Dr. Armin Hoffmann, ist Mitglied der AMK. Die Liste

aller Mitglieder ist unter https://www.abda.de/themen/arzneimittelsicherheit/amk

/wir-ueber-uns/vorstand-amk/ verfügbar.



"Die AMK übernimmt eine zentrale Rolle im deutschen Gesundheitswesen: Sie

überwacht Arzneimittelrisiken, sammelt Meldungen aus Apotheken - in 2024 waren

es mehr als 10.000 Meldungen. Sie informiert zeitnah über Rückrufe,

Nebenwirkungen und Qualitätsmängel. Als Teil der ABDA stärkt sie die

Arzneimittelsicherheit und unterstützt Apothekerinnen und Apotheker mit

aktuellen Fachinformationen und Stellungnahmen. Damit trägt die AMK maßgeblich

zum Schutz der Patientinnen und Patienten in unserem Land bei. Ich danke allen

Expertinnen und Experten, die sich ehrenamtlich in der AMK engagieren", sagte

ABDA-Präsident Thomas Preis.



Die Kommission nimmt zusammen mit der Geschäftsstelle in Berlin für die

Apothekerschaft die Aufgaben im Bereich der Arzneimittel-Risikoabwehr wahr, die

vor allem im Arzneimittelgesetz definiert sind. Die Berufsordnungen der

Apothekerkammern verpflichten alle Apothekerinnen und Apotheker,

Arzneimittelrisiken an die AMK zu melden. Die Geschäftsstelle der AMK

gewährleistet unter anderem die bundesweite Kommunikation mit den Behörden,

pharmazeutischen Unternehmen und Apotheken.



