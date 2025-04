Service-Roboter treten auf der 137. Canton Fair ins Rampenlicht

Kaffeeliebhaber, die einen Koffeinkick benötigen, können einen Kaffee genießen, der von dem von AUBO Robotics entwickelten Kaffeebarista-Roboter zubereitet wird. Der mit synchronisierten Robotergliedern und einem autonomen Lernsystem ausgestattete Roboter führt den gesamten Kaffeezubereitungsprozess durch – vom Feststampfen über die Extraktion bis hin zum komplizierten Aufschäumen der Milch. Mit einer Kapazität von 300 Tassen pro Tag und Online-Upgrades in Echtzeit ist er ein Barista, der nie müde wird. Als Experte für kollaborative Roboter präsentierte AUBO vor Ort auch einen Massageroboter, der viele Käufer anlockte.

GUANGZHOU, China, 17. April 2025 /PRNewswire/ -- Einst auf das Reich der Science-Fiction beschränkt, werden Roboter nun zu einem festen Bestandteil der täglichen Routine der Verbraucher. Auf der 137. China Import and Export Fair (Canton Fair) wird dieser Wandel mit der erstmaligen Einrichtung einer Zone für Serviceroboter deutlicher denn je. Dieser spezielle 4200 Quadratmeter große Bereich mit 46 Unternehmen zeigt, wie die Robotik auf praktische und persönliche Weise Einzug in das tägliche Leben hält, z. B. beim morgendlichen Kaffeekochen, beim Rasenmähen, bei der Hausarbeit und vielem mehr, und so die Zukunft direkt in den Alltag der Menschen bringt.

Der KI-gesteuerte Unkrautbekämpfungsroboter von Dreame Technology macht die Pflege des Gartens zu einer handfreien Angelegenheit. Ausgestattet mit 3D-Laserradarsensoren und nach vorne gerichteten Kameras, kartiert dieser Roboter Grenzen und weicht Hindernissen mit hoher Präzision aus. Das schwimmend gelagerte Messersystem passt sich der Grashöhe und dem Terrain an und ist sofort einsatzbereit.

Auch Poolbesitzer haben Grund zum Feiern. Seauto Robots präsentiert seine Pool-Reinigungsroboter der Serie SAT 20, die mit einer verbesserten Akkukapazität und intelligenter Navigation für eine gründliche Reinigung von Ecke zu Ecke ausgestattet sind. Mit mehreren Modi und marktführender Leistung sorgen diese Roboter mit minimalem Aufwand für eine strahlende Sauberkeit.

In Restaurants können Verbraucher auch den Serviceroboter T10 von Keenon Robotics kennenlernen, der Mahlzeiten mit Anmut liefert. Er ist in der Lage, schmale 59 cm breite Gänge zu durchqueren sowie dabei bis zu 40 kg zu tragen und verfügt über ein stoßgedämpftes Fahrgestell der neuesten Generation für ein reibungsloseres Bedienen. Mit interaktiven Kopfbewegungen und dekorativem Zubehör anpassbar, bringt er sowohl Funktion als auch Persönlichkeit in das Esserlebnis.

Die Robotik entwickelt sich in rasantem Tempo weiter und neue Anwendungen halten schneller denn je Einzug in unser Leben. Mit der Einführung der Service-Roboter-Zone stellt die Canton Fair nicht nur diese Innovationen vor, sondern bringt auch globale Käufer mit der Zukunft des intelligenten Lebens in Kontakt. Durch die Erleichterung eines sinnvollen Austauschs über die gesamte industrielle Kette hinweg verdeutlicht die Messe, dass das goldene Zeitalter der Robotik angebrochen ist.

