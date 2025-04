Palfinger schreibt starke Zahlen

Aber das Unternehmen hat sich breit aufgestellt und zählt auch bei Forst- und Recyclingkranen, bei Mitnahmestaplern und Ladebordwänden sowie Hakengeräten zu den weltweiten Marktführern. Palfinger ist des Weiteren auf die effiziente Überwindung von Schnittstellen in der Transportkette und auf Eisenbahn-Systemlösungen im High-Tech-Bereich spezialisiert. Neben den speziellen Geräten bietet Palfinger auch eine Reihe von Dienstleistungen an.

Erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich

Der Kranspezialist blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Mit einem Umsatz von 2,36 Mrd. Euro und einem operativen Ergebnis von 185,6 Mio. Euro konnte Palfinger seine Marktstellung weiter festigen. Zudem konnte der Konzern durch eine effizientere Kapitalnutzung einen starken Cashflow in Höhe von 119,5 Mio. Euro generieren und zugleich die Nettoverschuldung weiter senken.

Als Stabilitätsfaktor erwies sich die breite Aufstellung des Unternehmens über verschiedene Branchen und Regionen. Insbesondere die Sektoren „Entsorgung & Recycling“, „Forstwirtschaft“, „öffentlicher Sektor“, „Marine“, sowie „Transport & Logistik“ erwiesen sich als wachstumsstark und waren 2024 für rund 65% des Gesamtumsatzes verantwortlich. „Diese Diversifikation war ein wesentlicher Faktor für unseren Erfolg“, betont auch Palfinger-CEO Andreas Klausner.

Strategisch bereit zu wachsen

Palfinger investiert strategisch in Wachstum: In Mexiko baute das Unternehmen die Lieferantenstruktur aus, um die Kosten weiter zu optimieren. In Asien zeigt vor allem Indien starkes Wachstumspotential. Um dieses zu heben und seine Marktpräsenz hier weiter zu stärken investiert Palfinger mehr als 25 Mio. Euro in ein neues Montagewerk, das bis 2030 einen Umsatz von 300 Mio. Euro erzielen soll. Dass die Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten (insbesondere in Frankreich, Deutschland und Skandinavien) im vierten Quartal deutlich anstiegen, bewirkt eine zusätzlich positive Stimmung. Damit dürfte sich sogar ohne eine zusätzliche Sonderkonjunktur ein solides 2025 erreichen lassen.

Die aktuelle Marktkorrektur hat den Titel binnen eines Monats vom Hoch bei 31,35 Euro um gut 20% abstürzen lassen. Mit einem KGV unter 8 und in Höhe des Buchwerts (KBV: 0,98) ist Palfinger fundamental günstig. Kaufen!

