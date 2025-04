ZenaTech präsentiert seine innovativen DaaS- und KI-Drohnen-Lösungen für den kommerziellen und militärischen Einsatz bei zwei führenden Anlegerkonferenzen

Vancouver, British Columbia, 17. April 2025 / IRW-Press – ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“) (BMV: ZENA), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Einladung zur Teilnahme an zwei renommierten Anlegerkonferenzen erhalten hat, die kommenden Monat über die Bühne gehen werden: die D. Boral Capital Conference und die Ladenburg Thalmann Technology Innovation Expo.

Bei diesen hochkarätigen Investorenveranstaltungen kommen verschiedenste Anleger aus dem institutionellen Segment zusammen, um Spitzentechnologien und Veranlagungsmöglichkeiten zu sondieren. Das Führungsteam von ZenaTech wird einen Überblick über das Unternehmen geben und in Einzelgesprächen die neuesten Entwicklungen in Bezug auf seine KI-Drohnen-Lösungen für den kommerziellen und militärischen Einsatz sowie die Erweiterung seines Geschäftsmodells „Drones as a Service“ (DaaS) erläutern.

Einzelheiten zur Konferenz:

D. Boral Capital Inaugural Global Conference: Eine der weltweit renommiertesten Veranstaltungen für aufstrebende Wachstumsemittenten und institutionelle Anleger. Hier werden dynamische Unternehmen mit Börsennotierung und aus dem Privatsektor verschiedenster Sparten in familiärer Atmosphäre präsentiert. Rund 75 ausstellende Unternehmen und Hunderte von institutionellen Anlegern werden erwartet.

Datum und Veranstaltungsort: 14. Mai 2025, The Plaza Hotel — 5th Avenue, Central Park South, New York, NY 10019

Ladenburg Thalmann Technology Innovation Expo25: Die Expo ist eine ganztätige Veranstaltung, bei der sich rund 50 Unternehmen aus dem KI-Technologie-Sektor über Vorträge, Live-Darbietungen und persönliche Gespräche vorstellen. Die Konferenz ist darauf ausgerichtet, einen lukrativen Austausch im Investmentbereich zu fördern und bringt Führungskräfte von börsennotierten Unternehmen, institutionelle Anleger sowie Branchenexperten zusammen.