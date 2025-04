Index kämpft um Trenderhalt

Per Saldo hat der EuroStoxx 50 seinen seit September 2022 bestehenden Aufwärtstrend in der abgelaufenen Handelswoche durch einen nachhaltigen Wochenschlusskurs darunter gebrochen, versucht im Rahmen eines Rebounds in diesen allerdings wieder zurückzukehren. Ob das Vorhaben angesichts der zahlreichen Hürden in diesem Bereich gelingt, bleibt abzuwarten. Aus technischer Sicht sollten weitere Verlustrisiken zwingend eingeplant werden und würden sich für eine entsprechende Positionierung anbieten.

Am letzten Handelstag dieser Woche zeigen sich Käufer noch einmal entschlossen, dem gegenüber stehen als Widerstände jedoch der EMA 50 sowie eine im April 2024 etablierte Abwärtstrendlinie im Wege. Dieser Kreuzwiderstand könnte den EuroStoxx 50 demnächst wieder zur Unterseite drücken, weiterhin wird ein Abverkauf auf die Verlaufshochs aus 2021 bei 4.415 Punkten favorisiert, welcher schließlich die zweite Korrekturwelle vollenden sollte. Damit wäre das aktuelle Kursniveau als Höhepunkt der Erholung zu interpretieren. Gelingt es aber unerwartet wieder über 5.120 Punkte zuzulegen, könnte der kürzlich etablierte, aber noch untergeordneter Abwärtstrend, bestehend seit Mitte Februar in Angriff genommen werden. Dies würde mit Kurssteigerungen an 5.410 Punkte einhergehen.

EuroStoxx 50 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Um eine höhere Gewissheit über eine zweite Korrekturwelle zurück auf 4.415 Punkte zu erhalten, sollte der europäische Leitindex auf Tagesbasis mindestens unter 4.760 Punkte zurückfallen, erst in diesem Szenario wird die aktuelle grüne Wochenkerze als klassischer Rebound gewertet werden können und entsprechende Short-Positionen ermöglichen. Hierzu könnte beispielshalber das mit dem Hebel von 12,9 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN MK3PWH zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fallbeispiel auf 120 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei rechnerisch 8,93 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 4.890 Punkte noch nicht unterschreiten, im Schein würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 4,18 Euro ergeben.

Strategie für fallende Kurse WKN: MK3PWH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,81 - 3,82 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 5.312,5672 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.312,5672 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.926,62 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 8,93 Euro Hebel: 12,9 Kurschance: + 120 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.