Börsen Update Europa - 17.04. - ATX stark +1,89 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:54) bei 3.401,11 PKT und fällt um -0,62 %.

Top-Werte: Evotec +5,95 %, Nordex +3,24 %, TeamViewer +1,53 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,87 %, Qiagen NV Registered Shs -2,60 %, HENSOLDT -1,47 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:54) bei 4.930,93 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Enel +1,74 %, Volkswagen (VW) Vz +1,48 %, DANONE +1,28 %

Flop-Werte: Hermes International -2,63 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,08 %, SAFRAN -1,72 %

Der ATX steht aktuell (13:59:47) bei 3.897,92 PKT und steigt um +1,89 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,69 %, Mayr-Melnhof Karton +2,73 %, Immofinanz +2,29 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,65 %, DO & CO -1,13 %, Raiffeisen Bank International -0,74 %

Der SMI steht aktuell (13:59:54) bei 11.649,44 PKT und steigt um +1,37 %.

Top-Werte: Roche Holding +2,61 %, Sonova Holding +2,48 %, CIE Financiere Richemont +1,64 %

Flop-Werte: Geberit -1,86 %, Holcim -1,06 %, Lonza Group -0,64 %

Der CAC 40 steht bei 7.267,37 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.

Top-Werte: Publicis Groupe +2,98 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,99 %, Veolia Environnement +1,38 %

Flop-Werte: Hermes International -2,63 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,08 %, SAFRAN -1,72 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:19) bei 2.347,25 PKT und fällt um -0,67 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,46 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +2,28 %, Volvo Registered (B) +2,03 %

Flop-Werte: AstraZeneca +0,11 %, Assa Abloy Registered (B) +0,14 %, Sandvik +0,21 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (12:24:07) bei 4.080,00 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,83 %, Jumbo +1,30 %, Coca-Cola HBC +1,30 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,20 %, Piraeus Port Authority -1,90 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,30 %