Türkische Notenbank erhöht Leitzins überraschend nach Kursturbulenzen

ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins unerwartet angehoben. Vor allem die jüngste Lira-Schwäche dürfte die Zinsentscheidung ausgelöst haben. Die Inhaftierung und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu hatte den Kurs der türkischen Währung zuletzt auf Talfahrt geschickt.

Der Leitzins werde um 3,5 Prozentpunkte auf 46,0 Prozent erhöht, teilte die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Ankara mit. Volkswirte hatten hingegen einen unveränderten Leitzins von 42,50 Prozent erwartet. An den drei vorangegangenen Sitzungen hatte die türkische Notenbank den Leitzins noch jeweils um 2,5 Prozentpunkte gesenkt.