Opawica Explorations durchteuft im Konzessionsgebiet Bazooka im Goldgürtel Abitibi eine 60 Meter mächtige Mineralisierungszone

Blake Morgan, CEO und President des Unternehmens, erklärt: „Wir sind von den Fortschritten, die wir in unserem laufenden Bohrprogramm im Konzessionsgebiet Bazooka erzielen, begeistert. Die bisherigen Ergebnisse haben uns hervorragende Einblicke in das Mineralisierungssystem ermöglicht. In mehreren Bohrlöchern haben wir mächtige Zonen mit Erzvorkommen, einschließlich sichtbarem Gold, durchörtert. Wir setzen die Bohrungen im Bereich der Lagerstätte fort und warten schon mit Spannung auf die Analyseergebnisse.“

In Bohrloch OP-25-35, das bis in eine Gesamttiefe von 303 Metern abgeteuft wurde, wurde in einer Tiefe zwischen 190 m und 250 m eine 60 Meter breite, stark mineralisierte Zone durchörtert. Innerhalb dieser breiteren Zone ist auch ein 12 Meter breiter Teilabschnitt (von 189,8 m bis 202,5 m) enthalten, der stark verkieselt und mit Serizit durchsetzt ist und sichtbaren Arsenopyrit aufweist; in 196 m Tiefe hat die Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) 66 g/t Gold ergeben. Daran schließt eine 30,4 Meter breite Zwischenzone (202,5 m - 232,9 m) mit geringerem Erzgehalt an, gefolgt von einer tieferen und gut mineralisierten Zone (232,9 m - 241,2 m), die rund 2 % Arsenopyrit enthält. Hier beträgt der Wert der XRF-Analyse in einer Tiefe von 249 m rund 234 ppm Gold.

Zwischen 189,80 m und 202,20 m Bohrlochtiefe wurde eine gelblich bis grau-grüne Gesteinsmasse angetroffen, die stark verkieselt und mit Serizit durchsetzt ist und in der sich zahlreiche größere und kleinere Quarzgänge befinden. Eine höhere Konzentration von Arsenopyrit ist zwischen 195 m und 196,50 m Tiefe zu beobachten. Die XRF-Analyse ergab in 196 m Tiefe folgende Werte: 8.514 ppm As, 66 ppm Au, 49 ppm Ni und 139 ppm Cr.

Zwischen 202,20 m und 205,50 m Tiefe befindet sich serizitisches, stark verworfenes graues Gestein mit gelblich-grüner Einfärbung sowie eine serizitische Scherungszone mit Erzgängen. Die XRF-Analyse in 204 m Tiefe ergab folgende Werte: 47 ppm As, 1.050 ppm Ni und 970 ppm Cr.

Seite 2 ► Seite 1 von 4