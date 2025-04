Energieverbrauch deutlich gestiegen (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Verbrauchsanstieg bei Heizöl, Erdgas und Fernwärme um fast 24 %

- Größter Zuwachs bei Erdgas (+28,2 %)

- Bei Erdgas und Fernwärme ist Berlin am sparsamsten - Schlusslicht ist das

Saarland mit dem höchsten Verbrauch



Der durchschnittliche Heizverbrauch der Energieträger Heizöl, Erd-gas und

Fernwärme ist deutschlandweit in den Monaten Oktober bis Februar im Vergleich

zum Vorjahr im Mittel um 23,6 % gestiegen. Dies geht aus einer aktuellen Analyse

(https://www.techem.com/corp/de/news-und-medien/pressemitteilungen/erste-bilanz-

heizsaison-2024-2025-energieverbrauch-deutlich-gestiegen) der monatlichen

Verbrauchswerte des Energiedienstleisters Techem hervor. Besonders stark

betroffen ist Erdgas mit einem Anstieg von 28,2 % auf 78,3 kWh/m². Bei Fernwärme

fällt die Steigerung mit 24,1 % auf 59,4 kWh/m² etwas geringer aus. Der

Heizölverbrauch stieg um 18,4 % auf 82,6 kWh/m².





Regionale Unterschiede beim Verbrauch der einzelnen EnergieträgerInsgesamt zeigen sich beim Verbrauch regionale Unterschiede: Die stärksteSteigerung bei Heizöl wurde in Thüringen mit +43,1 % (auf 94,3 kWh/m²)festgestellt. Schleswig-Holstein verzeichnete mit +4,4 % (auf 83,9 kWh/m²) dengeringsten Anstieg. Sachsen-Anhalt ist mit 59,9 kWh/m² das Bundesland mit demgeringsten Heizölverbrauch. Der Erdgasverbrauch ist im Saarland mit 93,4 kWh/m²am höchsten, während Berlin mit 70,9 kWh/m² den niedrigsten Erdgas-verbrauchaufweist. Und auch bei der Fernwärme führt das Saarland die Länder mit 76,2kWh/m² an, während Berlin mit 49,4 kWh/m² auch hier am wenigsten verbraucht. Derhöchste Anstieg bei Fernwärme konnte in Thüringen mit einem Plus von 45,1 % (auf52,7 kWh/m²) gemessen werden.Verbrauchsdaten als Schlüssel zur Energieeffizienz"Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Einsparanstrengungen der vergangenenJahre nachgelassen haben. Bei weiterhin hohen Energiepreisen werden sich vieleVerbraucherinnen und Verbraucher daher mit einer Mehrbelastung bei deranstehenden Heizkostenabrechnung konfrontiert sehen. Dabei lässt sich derEnergieverbrauch bereits mit digitalen, geringinvestiven Lösungen wie einemHeizungsmonitoring (https://www.techem.com/re/de/digitale-Immobilienverwaltung/Digitaler-Heizungskeller) und darauf aufbauender optimierter Betriebsführung um10 - 15 Prozent reduzieren. Darüber hinaus tragen technologische Innovationenwie unser neuer Multisensor Plus(http://www.techem.com/de/de/geraete/multisensorplus) dazu bei, Bewusstsein fürden eigenen Energieverbrauch zu schaffen und so weitere Effizienzgewinne zu