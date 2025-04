Zinsen bleiben hoch: Trump regt sich über Notenbankchef Powell auf

Trump bezog sich damit auf die Rede Powells am Mittwoch in Chicago, in der der Notenbankchef vor den Auswirkungen der Zölle warnte, insbesondere in Bezug auf die Preisstabilität und Vollbeschäftigung.

Die Märkte reagierten empfindlich: Die Wall Street schloss am Mittwoch im Minus, nachdem Powells Kommentare für Unsicherheit gesorgt hatten.

Trump legte nach und bezeichnete den von Powell veröffentlichten Bericht als "wieder einmal ein komplettes, typisch chaotisches Desaster". Er warf dem Fed-Chef außerdem vor, bei der notwendigen Zinssenkung zu zögern.

US-Präsident Trump kann Fed-Chef Jerome Powell aber nicht einfach entlassen. Powells Amtszeit läuft regulär bis Mai 2026, und die Federal Reserve ist gesetzlich unabhängig. Eine vorzeitige Absetzung wäre nur bei schwerem Fehlverhalten möglich, was bisher nicht der Fall ist.​

Allerdings kann Trump versuchen, Powell politisch zu schwächen – etwa durch öffentliche Kritik, die Ernennung von Fed-Gouverneuren mit abweichenden Ansichten oder Gesetzesinitiativen zur Beschneidung der Fed-Autonomie. Powell bleibt also rechtlich geschützt, steht aber unter politischem Druck.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 1,134USD auf Forex (17. April 2025, 14:26 Uhr) gehandelt.

