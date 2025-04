Seegene kündigt die Entwicklung von CURECA(TM) an, der nächsten Generation von vollautomatisierten PCR-Lösungen mit kundenspezifischen Anpassungen in der automatisierten Probenvorbehandlung

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Seegene präsentierte auf der ESCMID Global 2025 ein Konzept, namens CURECA(TM)

- ein vollautomatisiertes System, das den gesamten PCR-Prozess abdeckt, von

der Probenvorbehandlung bis zur Ergebnisanalyse.

- CURECA(TM) wurde für einen 24-Stunden-Betrieb an sieben Tagen die Woche ohne

Bediener entwickelt und spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, einen

neuen globalen Standard zu setzen und die Vision von ,,einer Welt ohne

Krankheiten" zu verwirklichen.



Seegene Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der

molekulardiagnostischen Tests (MDx), intensiviert seine Vision für Innovationen

in der Laborautomatisierung mit der Entwicklung von CURECA(TM)- einem System der

nächsten Generation, das derzeit in der Entwicklung ist und darauf abzielt, die

PCR-Automatisierungin Laborumgebungen zu optimieren .







Clinical Microbiology and Infectious Diseases'' (ESCMID Global 2025), die vom

11. bis 15. April in Wien, Österreich, stattfindet, ein Konzept vorstellen wird,

dass das CURECA(TM)-System präsentiert. In einem Video wird der geplante

Arbeitsablauf des Systems skizziert. Eine physische Demonstration des Systems

ist für Juli 2025 auf der Konferenz der ,,Association for Diagnostics &

Laboratory Medicine'' (ADLM 2025) in Chicago geplant.



CURECA(TM) - steht für "Continuous Unlimited Random access Expandable and

Customizable full Automation"- ist die von Seegene geplante Lösung für die

vollständige Automatisierung des PCR-Workflows. Das System wird voraussichtlich

zwei Hauptkomponenten umfassen: das Customizable Pre-treatment System (CPS), für

das Laden der Proben und die Vorbehandlungsprozesse; sowie Customizable and

Expandable Full Automation (CEFA), dass das Probenladen und die Vorbereitung für

die Nukleinsäureextraktion, PCR-Setup, Gen-Amplifikation und Ergebnisanalyse

übernimmt.



Pionierarbeit bei der vollautomatisierten PCR-Vorbehandlung



Die Vorbehandlung von Proben in der MDx-Diagnostik erfordert eine sorgfältige

Handhabung verschiedener Probenartenwie Stuhl, Urin, Blut und Sputum sowie das

Sortieren unterschiedlicher Behälterformate. Traditionell war dieser Prozess

stark von der manuellen Arbeit ausgebildeter Laborfachkräfte abhängig.



Seegene strebt an, Innovationen in der Automatisierung der

Vorbehandlungsprozesse für alle PCR-Probenarten durch die Entwicklung des CPS zu

leiten. Durch das System sollen Schlüsselschritte wie Probensortierung,

Zentrifugation, Vortexen und Wärmebehandlungen automatisiert werden. Das CPS

kann auch unabhängig vom vollständigen CURECA(TM)-System betrieben und auf Seite 2 ► Seite 1 von 3





Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es auf der ,,European Society ofClinical Microbiology and Infectious Diseases'' (ESCMID Global 2025), die vom11. bis 15. April in Wien, Österreich, stattfindet, ein Konzept vorstellen wird,dass das CURECA(TM)-System präsentiert. In einem Video wird der geplanteArbeitsablauf des Systems skizziert. Eine physische Demonstration des Systemsist für Juli 2025 auf der Konferenz der ,,Association for Diagnostics &Laboratory Medicine'' (ADLM 2025) in Chicago geplant.CURECA(TM) - steht für "Continuous Unlimited Random access Expandable andCustomizable full Automation"- ist die von Seegene geplante Lösung für dievollständige Automatisierung des PCR-Workflows. Das System wird voraussichtlichzwei Hauptkomponenten umfassen: das Customizable Pre-treatment System (CPS), fürdas Laden der Proben und die Vorbehandlungsprozesse; sowie Customizable andExpandable Full Automation (CEFA), dass das Probenladen und die Vorbereitung fürdie Nukleinsäureextraktion, PCR-Setup, Gen-Amplifikation und Ergebnisanalyseübernimmt.Pionierarbeit bei der vollautomatisierten PCR-VorbehandlungDie Vorbehandlung von Proben in der MDx-Diagnostik erfordert eine sorgfältigeHandhabung verschiedener Probenartenwie Stuhl, Urin, Blut und Sputum sowie dasSortieren unterschiedlicher Behälterformate. Traditionell war dieser Prozessstark von der manuellen Arbeit ausgebildeter Laborfachkräfte abhängig.Seegene strebt an, Innovationen in der Automatisierung derVorbehandlungsprozesse für alle PCR-Probenarten durch die Entwicklung des CPS zuleiten. Durch das System sollen Schlüsselschritte wie Probensortierung,Zentrifugation, Vortexen und Wärmebehandlungen automatisiert werden. Das CPSkann auch unabhängig vom vollständigen CURECA(TM)-System betrieben und auf