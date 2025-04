Italien will Zwei-Prozent-Ziel der Nato erfüllen

Zeitspieler schrieb heute 09:18

und weiter sagte er ggü. dem Handelsblatt auch auf die Frage, wieviel für RHM abfalle, wenn die EU bis 2030 800 Milliarden Euro in Rüstung investieren will ->



dass sie eine Simulation gemacht hätten und das Budget in Europa bis zum Jahr 2030 sogar auf eine Billion Euro wachsen könne. RHM rechne mit bis zu 50 Prozent der Summe für Investitionen. Bisher habe Rheinmetall in Europa einen Anteil von 17 bis 18 Prozent an solchen Investitionen und weil Bedarf und Budget in Deutschland größer sein würden als in anderen Ländern, rechne RHM mit einem künftigen Anteil von 25 Prozent.





und auf die Frage, wann er mit den ersten staatlichen Aufträgen aus der Zeitenwende 2.0. rechne:



.......bis Anfang Juni wird die Nato-Doktrin festgelegt....... wird etwa zwei Monate dauern, bis das in konkrete Planung umgesetzt wird..... wir schreiben unsere Listen, was RHM Jahr für Jahr sicher liefern könne. ... der Betrag wäre dann "etwas" höher als die bisherige 40-Milliarden-Liste