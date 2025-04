JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 20 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal dürfte eine bessere Form des Photovoltaikkonzerns als in den vergangenen Quartalen belegen und damit gegenüber den ursprünglichen Erwartungen positiv überraschen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Unsicherheit über die weiteren Aussichten bleibe aber bestehen./Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 06:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 06:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 14,03EUR auf Tradegate (17. April 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m