Ein innovatives PV-Modul, das Solaranlagen revolutionieren wird (FOTO)

Gersthofen (ots) - AESOLAR, ein Bloomberg Tier-1 PV-Modulhersteller mit

Hauptsitz in Deutschland, präsentiert TerraV - eine branchenweit einzigartige

Innovation in der Solartechnologie. In Deutschland entwickelt, ist TerraV ein

revolutionäres PV-Modul, das darauf ausgelegt ist, Solarinstallationen und

städtische Solarprojekte zu transformieren.



Vertikale PV-Anlagen entwickeln sich zu einer Schlüssellösung im Ausbau von

Smart Cities, in denen eine effiziente Nutzung des Raums entscheidend ist. Durch

den Einsatz vertikal montierter Solarmodule, die als Lärmschutzwände,

Balkonbrüstungen oder Solarzäune integriert werden, können Städte saubere

Energie direkt im urbanen Umfeld und in Wohngebieten erzeugen. Mit hohem

Potenzial entlang von Autobahnen, Wohnumgebungen und städtischen Korridoren

bringt vertikale Photovoltaik die Energieerzeugung näher an den Verbrauchsort.





Das TerraV-Solarmodul von AESOLAR bietet unvergleichliche Flexibilität für

Solaranlagen. Sein kompaktes Design ermöglicht eine vertikale Montage - so wird

die Erzeugung von sauberer Energie auch an räumlich begrenzten oder

unkonventionellen Orten wie landwirtschaftlichen Flächen, Solarzäunen und

Lärmschutzwänden möglich.



Bahnbrechendes Design für die vertikale Montage: Der in Deutschland ansässige

Hersteller hat die Herausforderungen adressiert, mit denen Solarmodule bei

vertikaler Installation konfrontiert sind, wie beispielsweise hohe Wind- oder

Schneelasten. Dank seines einzigartigen Zell-Layouts und einer besonders

robusten Bauweise steigert das TerraV-Modul die Haltbarkeit erheblich. In Tests

unabhängiger Forschungseinrichtungen (Beinert et al. Prog. In Photovoltaics,

2023) wurde eine Reduzierung der Bruchwahrscheinlichkeit um 75 % nachgewiesen.

Darüber hinaus verbessert das durchdachte Rahmendesign des Moduls sowie die

Platzierung seiner Komponenten den Energieertrag der Rückseite.



Für weitere Informationen zum TerraV PV-Modul besuchen Sie bitte:

https://ae-solar.com



AESOLAR im Überblick



AESOLAR, ein Bloomberg Tier-1-Hersteller mit Hauptsitz in Deutschland, gehört zu

den preisgekrönten, führenden Marken im Bereich erneuerbare Energien. Das

Unternehmen bietet seit 2003 hochwertige Produkte und Dienstleistungen im

Bereich erneuerbare Energien an. Mit einer Produktionskapazität von 2 GW ist

AESOLAR in mehr als 100 Ländern tätig.



