Fresenius Medical Care - Aktie im Rampenlicht - 17.04.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Fresenius Medical Care mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,44 % hinnehmen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor dem langen Osterwochenende einige Gewinne mitgenommen. Daran änderte auch die erwartete Zinssenkung der Europäischen Zentralbank nichts. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagensatz wurde um 0,25 …

EQS Voting Rights Announcement: Fresenius Medical Care AG Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.04.2025 / 14:06 …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.