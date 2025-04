UBS stuft COCA-COLA CO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 78 auf 84 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im gesamten Sektor der Grundnahrungsmittelindustrie sei klar erkennbar, dass sich - abgesehen von einigen Ausnahmen ? die fundamentalen Rahmenbedingungen in den letzten Wochen verschlechtert hätten, schrieb Analyst Peter Grom in einer am Donnerstag vorliegenden US-Branchenstudie. Der Beginn der Berichtssaison sei daher besonders herausfordernd und er bevorzuge daher Unternehmen mit hoher oder sich verbessernder fundamentaler Sicht in die Zukunft. Coca-Cola sei diesbezüglich gut aufgestellt, ergänzte er./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 22:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 22:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 63,41EUR auf Tradegate (17. April 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Peter Grom

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 78

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m