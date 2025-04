Rönesans Holding fördert Investitionen in eine neue Polypropylen (PP)-Produktionsanlage und Terminals im Wert von 2 Milliarden US-Dollar in der Türkei

Dieses bahnbrechende Projekt im Wert von 2 Milliarden US-Dollar soll die industrielle Autarkie der Türkei fördern und die Position des Landes im Welthandel stärken, wodurch die Importabhängigkeit verringert wird.

Die Entwicklung besteht aus zwei verschiedenen Komponenten, die von internationalen Geldgebern separat finanziert werden. Die erste ist die PP-Produktionsanlage, die von Rönesans und SONATRACH (als Anteilseigner und Rohstofflieferant) entwickelt wird und eine jährliche Produktionskapazität von 472.500 Tonnen hat, die etwa 17 % des türkischen PP-Bedarfs deckt.

„Diese Entwicklung ist ein Beispiel für unser Engagement für nachhaltige, wirkungsvolle Investitionen, die die wirtschaftlichen und industriellen Ambitionen der Türkei unterstützen", sagte Erman Ilıcak, Ehrenpräsident der Rönesans Holding. „Das PP-Werk in Ceyhan wird nicht nur Hunderte von neuen Arbeitsplätzen in der Region schaffen, sondern auch eine widerstands- und wettbewerbsfähigere Lieferkette für PP, einen lebenswichtigen Rohstoff für die Industrie in der Türkei und in Europa, sicherstellen. Darüber hinaus unterstreicht die Tatsache, dass das Projekt vollständig aus ausländischen Mitteln finanziert wird, unsere Fähigkeit, internationale Investitionen anzuziehen, was sowohl die ausländische Finanzierung als auch den Zufluss ausländischer Direktinvestitionen in die Türkei stärkt."