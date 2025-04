Huawei lobt europäische Partner und verspricht, die Zusammenarbeit zu vertiefen

Como, Italien (ots/PRNewswire) - Huawei befindet sich auf einem stabilen

Wachstumspfad und wird die Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Partnern

weiter verstärken, so das Unternehmen auf der Huawei European Partner Conference

2025. In einer Rede vor mehr als 1000 Partnern in Como, Italien, stellte das

Technologieunternehmen seine europäische Geschäftsstrategie vor und betonte,

dass sein partnerzentriertes Vertriebsnetz von grundlegender Bedeutung für

anhaltendes Wachstum und gemeinsamen Erfolg ist.



"Das Unternehmensgeschäft wird der wichtigste Wachstumsmotor von Huawei in

Europa sein, deshalb werden wir mehr in dieses Geschäft investieren. Wir streben

immer danach, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um ein offenes Ökosystem

aufzubauen", sagte Willi Song, Präsident, Huawei Europe Enterprise Business.







Vorjahr auf einen Umsatz von 862,1 Milliarden CNY, wobei Europa eine wichtige

Rolle bei dieser Entwicklung spielte. Ende 2024 hatte das Unternehmen über

13.000 Mitarbeiter in Europa und wurde sechs Jahre in Folge als Top-Arbeitgeber

zertifiziert. Huawei betreibt 29 Forschungs- und Entwicklungszentren in 14

Ländern und unterhält mehr als 210 Kooperationen mit Universitäten und

Hochschulen, in denen über 30.000 IKT-Talente ausgebildet werden.



Huawei konzentriert sich auf eine Strategie der Partnerführung



Das Unternehmensgeschäft von Huawei Europe wird größtenteils über Partner

abgewickelt. Um die Partner besser zu unterstützen und das Ökosystem weiter zu

verbessern, plant Huawei, im Rahmen seiner "Partner + Huawei"-Strategie mehr

Ressourcen und Unterstützung für die Partner bereitzustellen.



"Unsere Partner sind das Herzstück unseres Unternehmensgeschäfts. Dank ihnen

können wir gemeinsam die bestmöglichen Lösungen und Dienstleistungen für Kunden

in ganz Europa anbieten. Unsere Botschaft ist klar: Wir sind dankbar für Ihre

Unterstützung und wollen unsere Partnerschaften weiter ausbauen, denn die

Zusammenarbeit ist der wichtigste Motor für unseren gemeinsamen Erfolg", sagte

Xia Xingchang, Vizepräsident, Europe Enterprise Business bei Huawei.



"Je größer der Beitrag, desto größer die Belohnung"



"Wir werden unsere Politik und unseren Support kontinuierlich verbessern, um

unsere Partner zu stärken, den Verkauf unserer Lösungen zu erleichtern und die

Herausforderungen unserer Endkunden zu lösen", sagte Xia. So unterstützt Huawei

seine Partner beispielsweise mit Hilfe eines gemeinsamen Marketingfonds. Die

Partner können den Fonds nutzen, um in ihr Branding, ihre Ausbildung oder

Partner können sich vom registrierten





